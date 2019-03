Salvini: cittadinanza? Convinto da solo

ROMA, 27 MAR - "Accolgo i consigli di tutti, ma in questo caso mi sono convinto da solo, prendendomi il tempo necessario per dire sì a ragion veduta e non a capocchia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando le parole di Luigi Di Maio che aveva detto di averlo convinto a concedere la cittadinanza a Ramy.