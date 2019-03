Falso allarme bomba in piazza Duomo

MILANO, 27 MAR - Minuti di concitazione questa mattina all'angolo tra piazza Duomo e via Torino, a Milano, per un allarme bomba che poi si è rivelato falso. Attorno alle 8.20 è stato segnalato un pacco sospetto in uno dei cestini della spazzatura all'incrocio. Immediatamente è scattato il protocollo per allarmi di questo tipo. I carabinieri hanno interrotto la circolazione e sono stati inviati artificieri e nucleo cinofili. Circa mezz'ora dopo si è scoperto che si trattava di un plico inoffensivo e il traffico, che nella zona era andato in tilt, è tornato regolare.