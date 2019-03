Europee: +Europa e Pizzarotti insieme

ROMA, 27 MAR - +Europa e Italia in Comune di Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, hanno siglato una intesa per liste comuni alle elezioni europee. È quanto è stato annunciato in una conferenza stampa dai vertici dei due partiti. Protestano i Verdi che denunciano mesi di incontri e impegni per un accordo con il movimento del sindaco di Parma.