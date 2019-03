L'Equipe, ipotesi Ligue 1 per Mourinho

ROMA, 27 MAR - Da 'Special One' a 'Special Ligue 1': è il gioco di parole utilizzato oggi da L'Equipe secondo cui l'ex tecnico di Porto, Inter, Real, Chelsea potrebbe essere adesso invogliato a scegliere il campionato francese per tornare a vincere. Monaco e Lione sarebbero le due mete ambite dal portoghese che proprio pochi giorni fa aveva ventilato l'ipotesi transalpina ("Mi piacerebbe vincere un quinto campionato" dopo Primeira Liga, Premier, Serie A e Liga). Ad oggi, l'unica panchina di prestigio in Francia è il PSG, ma al momento Al-Khelaifi non pensa a sostituire Tuchel, scrive l'Equipe che invece punta sulla panchina monegasca. "Più difficile ipotizzare Mourinho al Lione - aggiunge - una squadra che pratica calcio offensivo e spregiudicato con giovani giocatori. Culturalmente sarebbe scioccante". Viceversa, il Monaco sarebbe l'unico in grado poter pagare l'ingaggio del portoghese anche se il procuratore di 'Mou', Jorge Mendes, è lo stesso che cura gli interessi di Leonardo Jardim, attuale allenatore del club monegasco.