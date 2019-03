Lega Vercelli, invitiamo padre Kean

VERCELLI, 27 MAR - Biorou Jean Kean, padre dell' attaccante della Juventus e della Nazionale Moise, si iscriva alla Lega e lanci la campagna elettorale per le prossime elezioni. Dopo l'intervista a 'Un giorno da pecora', la trasmissione radiofonica di Radio 1 in cui ha espresso simpatia per il Carroccio e per il suo leader, Matteo Salvini, l'invito a prendere parte attivamente alla vita politica del partito arriva da alcuni esponenti della Lega di Vercelli, dove il calciatore è nato. "Saremo molto felici di averlo ospite in un nostro evento, che organizzeremo a Vercelli, nel quale conoscere i candidati della Lega", annuncia il segretario vercellese della Lega Gian carlo Locarni. "Se vorrà - aggiunge -, siamo pronti a tesserarlo come socio sostenitore. Peccato non poterlo candidare alle comunali, dato che non ha la cittadinanza italiana".