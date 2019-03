60 anni Ics, Abodi ricevuto al Quirinale

ROMA, 27 MAR - I membri degli Organi Statutari dell'Istituto per il Credito Sportivo guidati dal presidente Andrea Abodi sono stati ricevuti ieri al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'occasione segue di pochi giorni i sessant'anni dell'Istituto, celebrati il 24 marzo con la concessione del primo mutuo. Da allora, l'Istituto ha erogato oltre 33.000 finanziamenti per le strutture sportive in Italia.