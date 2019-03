Juncker: Cina partner e concorrente

STRASBURGO, 27 MAR - "Ieri a Parigi ho visto Xi e siamo stati molto chiari nei confronti della Cina: tutti devono capire bene in Europa ed in Cina che noi siamo dei partner strategici, dei concorrenti e rivali". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. "Ho notato durante alcuni incontri che gli amici cinesi non amavano molto l'espressione dei rivali e dei concorrenti allo stesso livello, ma lo siamo e sarà necessario che l'Europa non sia considerata una Europa offerta ma un'Europa aperta", ha aggiunto.