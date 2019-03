Giù da balcone, Procura minori attivata

BOLOGNA, 27 MAR - La Procura per i minorenni di Bologna sta valutando accertamenti e si è attivata sulla tragedia dei due fratellini di 11 e 14 anni, Benjamin e David, morti sabato alla periferia di Bologna, caduti dal balcone di casa all'ottavo piano. L'ufficio giudiziario minorile, guidato dal procuratore Silvia Marzocchi, si è interessato al caso essendoci altri due minori nel nucleo familiare, due bimbi più piccoli. La famiglia non era in carico ai servizi sociali. La Procura minorile svolgerà a sua volta un'indagine per valutare se siano necessari eventuali interventi di tipo civile. Sulla vicenda la Procura ordinaria ha aperto un fascicolo conoscitivo e si attendono gli esiti dell'autopsia: finora le indagini della squadra mobile propendono per una disgrazia, anche se non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Quando i due ragazzini sono caduti, il padre, solo in casa con loro, era in bagno: poco prima li aveva sgridati e la porta della casa era chiusa a chiave. La sua versione è stata ritenuta attendibile.