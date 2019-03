Fiamme in deposito legname a Fauglia

FAUGLIA (PISA), 27 MAR - Un vasto incendio ha distrutto un deposito di legname la notte scorsa nel Pisano, a Valtriano, nel comune di Fauglia. Sul posto hanno operato quattro squadre di vigili del fuoco, provenienti da Livorno e vari distaccamenti, soprattutto per circoscrivere le fiamme e proteggere un'abitazione e un capannone che si trovano nelle vicinanze. Non si registrano feriti. L'incendio si è sviluppato per cause in corso di accertamento in un'area di stoccaggio del legname destinato alla lavorazione di pellet e concime. Il forte vento ha alimentato le fiamme che rapidamente si sono allargate interessando tutta l'area di stoccaggio del materiale di circa 700 metri quadrati con cataste alte fino a dieci metri. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 e l'intervento è ancora in corso con le operazioni di bonifica. I vigili del fuoco non escludono l'azione dolosa.