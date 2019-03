Quagliarella gol 'anziani',non sento età

ROMA, 26 MAR - "Ho 36 anni ma non li sento: il mio segreto e' questo". Fabio Quagliarella ha segnato una doppietta in azzurro al suo ritorno in nazionale nove anni dopo l'ultima volta, ed e' diventato il marcatore più anziano della storia della nazionale. "Ringrazio i compagni - dice alla Rai, dopo il 6-0 al Liechtestein - Jorginho che era il rigorista e si e' fatto indietro, e tutti quanti che nella ripresa mi incitavano a fare gol. Devo ringraziare anche il ct, che mi ha seguito in campionato e mi ha richiamato".