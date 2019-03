Nas in ospedale Serra San Bruno, carenze

SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA), 26 MAR - Varie carenze igienico strutturali sono state riscontrate nell'ospedale di Serra San Bruno nel corso di un controllo straordinario di natura ispettiva eseguito dai carabinieri del Nas di Catanzaro e della Compagnia. L'ispezione é stata disposta dopo che nello stesso ospedale era stato denunciato il "caso" della salma di un paziente rimasta bloccata per ore nel reparto in cui era avvenuto il decesso a causa della rottura dell'ascensore. Gli accertamenti dei Nas hanno interessato l'intera struttura ospedaliera. "Le criticità strutturali riscontrate - é detto in un comunicato dell'Arma - sono addebitabili al vetusto immobile in cui é ospitato l'ospedale, risalente agli anni '70. All'esito del controllo verranno segnalati alle competenti Autorità alcuni dirigenti, funzionari e medici per le rispettive competenze. Inoltre, saranno interessati i competenti uffici regionali e provinciali per i provvedimenti di competenza e per l'adeguamento delle strutture alle normative vigenti".