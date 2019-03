Pisapia, due liste alle Europee, poi uniti

GENOVA, 26 MAR - "Alle Europee ci saranno due liste progressiste di centrosinistra con un comune sentire, un accordo anche concreto di valori e principi. Ma quando si parlerà di elezioni politiche bisognerà marciare insieme, uniti". Lo ha detto Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e a lungo esponente della sinistra alternativa al Pd. "Non so se si possa parlare di ritorno al governo oggi - continua Pisapia -. E' importante fare l'opposizione e ogni tanto fare l'opposizione fa anche bene soprattutto se diventa costruttiva, propositiva e ricrea le condizioni di colloquio e confronto con la popolazione". Pisapia conferma di avere dato la propria disponibilità al neosegretario del Pd Nicola Zingaretti in vista delle elezioni di maggio "ma non c'è nulla di ufficiale", ha detto riferendosi alle voci di una sua presenza come capolista per la circoscrizione nord ovest.