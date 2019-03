Golan: Hezbollah, Trump infligge duro colpo a processo pace

(ANSAmed) - BEIRUT, 26 MAR - Il leader degli Hezbollah libanesi filo-iraniani sostiene che il presidente Donald Trump ha "inferto un duro colpo al cosiddetto processo di pace in Medio Oriente" annunciando l'intenzione di Washington di riconoscere la sovranità israeliana sulle Alture siriane del Golan. In un discorso trasmesso in tv, Hasan Nasrallah ha oggi commentato la decisione della Casa Bianca relativa al Golan.