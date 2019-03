Maltempo, a Napoli domani scuole aperte

NAPOLI, 26 MAR - Il Comitato operativo comunale per le emergenze di Protezione civile si è riunito immediatamente per esaminare il bollettino e l'allerta meteo emessi dalla Protezione civile regionale. Nell'avviso di allerta sono previsti "venti forti nord orientali con locali raffiche. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate". Il Comitato raccomanda prudenza alla cittadinanza ed ha già attivato la rete di monitoraggio e comunica la chiusura dei soli parchi cittadini. Il Comitato invita tutti a prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e alle aree alberate del verde pubblico. Nelle ultime settimane, tra l'altro, sono stati diversi gli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza in città e nei plessi scolastici. (ANSA).