Ius soli: Malagò, sacrosanto quello sportivo

MATERA, 26 MAR - "Lo sport ritiene sacrosanto lo ius soli sportivo perché noi non possiamo non tener conto di quelle che sono delle realtà che sono sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto a Matera il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sullo ius soli. "Soprattutto - ha aggiunto - negli altri Paesi lo ius soli sportivo viene applicato con una facilità assoluta". Come fatto "anche nella passata legislatura quando sembrava ci dovessero essere opportunità di discussione in Parlamento - ha proseguito Malagò - non farò mai una dichiarazione sui temi politici perché vengono strumentalizzate da una parte a favore e dall'altra contro".