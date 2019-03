Puyol:Luis Enrique miglior ct per Spagna

ROMA, 26 MAR - Carles Puyol non ha dubbi: "Luis Enrique è il migliore per il ruolo di commissario tecnico della Spagna". "Non ci potrebbe essere un allenatore migliore per la 'Roja'", le parole dell'ex capitano e uomo-simbolo del Barcellona all'epoca della gestione di Pep Guardiola. Puyol aggiunge: "Gli auguro tanta fortuna, mi sarebbe piaciuto lavorarci assieme e imparare certe cose da lui. Nella Nazionale spagnola c'è un ricambio generazionale. Noi abbiamo vinto tanti titoli ma, d'ora in avanti, si possono ripetere certi exploit con la Nazionale. La Spagna presto può tornare a vincere secondo me".