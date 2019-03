Cittadinanza a Ramy: sono contentissimo

ROMA, 26 MAR - "Salvini ha appena detto sì alla cittadinanza per mio figlio Ramy? Io non ne so ancora niente, se fosse così sarei contentissimo, e sarà contento anche mio figlio Rami, che è qui con me, ha una faccia felice ed è contentissimo". Il padre di Ramy, Kaled Shehata, ha appreso la notizia della cittadinanza concessa dal vicepremier Matteo Salvini al figlio. Ramy invece ha commentato così la notizia: "Sono contento, ringrazio Matteo Salvini e Luigi di Maio". E' vero che incontrerà Salvini? "Si, voglio vederlo e salutarlo, domani - ha detto il padre - andrò a Roma con Ramy per incontrarlo".