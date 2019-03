Zingaretti, ricostruire unità tra noi

ROMA, 26 MAR - "Dobbiamo ricostruire una unità tra di noi, non unanimismo, ma uno sforzo collettivo con delle iniziative politiche in cui ci si sente parte di una stessa comunità che indichi una via al paese, dobbiamo credere in noi stessi". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti nella prima direzione dopo la sua elezione alla guida dei dem.