Tesoro: vende 2,9 mld Ctz e Btp indicizzati, tassi giù

ROMA, 26 MAR - Il Tesoro ha venduto in asta due miliardi di euro di Ctz novembre 2020, con un rendimento in calo di 30 punti base a 0,288%. Il Btp indicizzato all'inflazione dell'Eurozona, scadenza maggio 2028, è stato collocato per 920 milioni (1,4 miliardi le richieste degli investitori) all'1,60% (-10 punti base).(ANSA).