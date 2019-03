Papa in Campidoglio: lungo applauso per lui in Aula Roma

ROMA, 26 MAR - Papa Francesco in Campidoglio al suo ingresso in Aula Giulio Cesare è stato accolto da un lungo applauso. La sindaca Virginia Raggi gli ha dato il benvenuto. Prima del suo ingresso in Aula Giulio Cesare il Pontefice ha salutato, tra gli altri, assessori e presidenti dei municipi con strette di mano. (ANSA).