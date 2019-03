Maxi-incendio a Genova, sfollati e scuole chiuse

ROMA, 26 MAR - Un maxi-incendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata e le scuole sono state chiuse. Le fiamme lambiscono le carreggiate. L'autostrada A10, rimasta chiusa per alcune ore, è ora riaperta ad una sola corsia. "Bisogna pensare a pene assai severe per chi con le sue azioni mette a rischio la nostra natura, le nostre proprietà e soprattutto le vite umane", ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Spero che il rogo non sia stato doloso, ma temo che lo sia", ha sottolineato.