Migranti: secondo sbarco in poche ore a Lampedusa

LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 26 MAR - Secondo sbarco nel giro di poche ore a Lampedusa. In nottata una piccola barca con 23 migranti a bordo, tra cui sette donne e tre bambini, è approdata direttamente nel porto dell'isola. Anche in questo caso si tratterebbe di un'imbarcazione messa in mare da una "nave madre". Ieri altri sedici migranti, tra cui un bambino e tre donne, erano approdati con un barchino in vetroresina direttamente nel porto di Lampedusa, proprio davanti alla Guardia costiera. Le 23 persone sono state intercettate quando ormai erano arrivate quasi a terra. Le due imbarcazioni approdate a Lampedusa, secondo le forze dell'ordine, non sarebbero state nelle condizioni di affrontare la traversata dalle coste nordafricane. Di qui l'ipotesi di "navi madri" che lasciano i migranti a bordo di piccole imbarcazioni, nelle immediate vicinanze dell'isola. Come si vede il porto è aperto", aveva commentato ieri il sindaco di Lampedusa Totò Martello.