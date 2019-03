Il Papa in Campidoglio, si affaccia con la Raggi sul balcone

ROMA, 26 MAR - Papa Francesco è arrivato poco dopo le 10 di questa mattina in Campidoglio. Il Pontefice è stato accolto dalla sindaca Virginia Raggi, in tailleur nero e fascia tricolore, con cui ha scambiato una cordiale stretta di mano e alcune parole di saluto, tra gli squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano. Dopo un breve incontro e un colloquio con i familiari della prima cittadina, Bergoglio e la sindaca sono entrati nello studio di quest'ultima e si sono affacciati dal balcone che dà sui Fori Romani. I due, sempre dialogando molto cordialmente, si sono poi riuniti nello studio per un colloquio privato. (ANSA).