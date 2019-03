Ronaldo, torno tra una settimana o due

ROMA, 26 MAR - Cristiano Ronaldo non si dice preoccupato per l'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la partita Portogallo-Serbia dopo circa mezz'ora di gioco. "Non sono preoccupato, conosco il mio corpo - ha detto il capitano al termine della gara -. Queste cose succedono, è il calcio, chiunque cammina sotto la pioggia si bagna... Sono tranquillo perché so che tornerò tra una settimana o due".