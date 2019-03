Segrega compagna e cognato invalido

TORANO CASTELLO (COSENZA), 25 MAR - Esausta dopo anni di violenze, ha trovato il coraggio di confidarsi con i carabinieri denunciando il suo compagno. L'uomo, un 53enne, è stato arrestato stamani dai militari di Torano Castello per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, con l'aggravante di aver commesso il fatto con malvagità. Da circa 4 anni costringeva la compagna ed il cognato diversamente abile a subire maltrattamenti e minacce. Dalle indagini è emerso che l'uomo si appropriava della pensione di invalidità del fratello della compagna, impediva alla donna e al cognato di allontanarsi da casa privandoli di soldi e documenti e riportandoli con la forza quando tentavano di allontanarsi; percuoteva, anche con un bastone, il cognato invalido, facendolo vivere in condizioni disumane - "privato di ogni dignità e costretto a vivere insieme agli animali", riferiscono gli investigatori - in una baracca priva di servizi igienici. Le vittime sono state trasferite in una casa famiglia.