Cardiff non vuole pagare contratto Sala

LONDRA, 25 MAR - Il Cardiff ha confermato di non voler pagare il cartellino di Emiliano Sala, l'attaccante argentino morto in un incidente aereo lo scorso gennaio. All'origine del rifiuto del club gallese, la mancata ratifica del contratto del centravanti, ceduto dal Nantes per circa 18 milioni di euro. Secondo il Cardiff l'accordo tra le parti, così come la firma sui rispettivi contratti, non sarebbero giuridicamente vincolante, dal momento che mancherebbe - riporta la Bbc - la registrazione del giocatore nell'elenco della Premier League. La vertenza tra Cardiff e Nantes è iniziata subito dopo la morte di Sala, lo scorso 21 gennaio, vittima di un'incidente aereo sulla Manica, due giorni dopo aver firmato per il club gallese. Da tempo il Nantes rivendica il primo pagamento, e si è dovuto rivolgere alla Fifa a causa del perdurante rifiuto del club della massima divisione inglese. L'arbitrato Fifa inizierà il 3 aprile.