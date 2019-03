Mancini, Quagliarella merita stare qua

PARMA, 25 MAR - "Non ho ancora scelto la formazione ma Quagliarella non è un giocatore a gettone. Merita di stare qua". E' la risposta di Roberto Mancini a chi gli chiede se domani al Tardini l'attaccante della Sampdoria potrebbe essere titolare contro il Liechtenstein. "Nella sua carriera ha sempre dimostrato di saper giocare a calcio - ha proseguito Mancini - è da tanto in nazionale ed è rientrato perché noi dobbiamo qualificarci ed abbiamo bisogno del capocannoniere del campionato. Con la Finlandia ha avuto due occasioni importanti ma è anche entrato in un momento particolare della partita".