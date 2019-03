Roma, per la difesa spunta Todibo

ROMA, 25 MAR - Il dopo-Monchi alla Roma è già cominciato. Il club giallorosso si muove sul mercato, perché vuole rinforzarsi soprattutto in difesa. A tal proposito sta prendendo informazioni - tramite una serie di intermediari di mercato - su Jean-Clair Todibo, classe 1999, che il Barcellona a gennaio ha prelevato dal Tolosa. Il difensore centrale francese, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, potrebbe anche lasciare il Camp Nou, soprattutto se da quelle parti - come sembra - arriverà un rinforzo come De Ligt dell'Ajax, pure lui classe 1999. Il cartellino di Todibo vale circa 10 milioni, il giocatore ha un contratto che scadrà nel 2023.