Pd: domani Direzione, Zingaretti chiede mandato per alleanze

ROMA, 25 MAR - Domani al Nazareno, a Roma, alle 10 la prima riunione della nuova direzione del Pd di Nicola Zingaretti. Il segretario chiederà un mandato chiaro per proseguire il lavoro di tessitura delle alleanze in vista delle prossime amministrative - in primis le elezioni in Piemonte - e delle europee, che si terranno nello stesso giorno delle regionali, il 26 maggio. A livello locale pochi dubbi anche nella minoranza sulle alleanze con la sinistra, il centro e le liste civiche, mentre il discorso é più complicato per il voto continentale, nel quale +Europa intende correre da sola e altre forze di sinistra seguirne l'esempio. In direzione si parlerà anche del risultato in Basilicata, giudicato positivamente da Zingaretti e dalla maggioranza Pd, ma non così da parte della minoranza interna, renziani di Roberto Giachetti in testa. Per quanto riguarda il logo per le europee, dovrebbe contenere come ipotizzato nei giorni scorsi il simbolo del Pd e un riferimento a Siamo Europei, il manifesto di Carlo Calenda.