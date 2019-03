Manolas "a Roma sto bene"

ROMA, 25 MAR - Quando appenderà gli scarpini al chiodo tornerà nel luogo in cui è cresciuto, "a Naxos, che per me è il paradiso", ma per ora assicura di trovarsi alla grande nella Capitale. Kostas Manolas, difensore della Roma, ha rilasciatouna lunga intervista alla trasmissione 'Touristes' in onda sulla tv greca Skai in cui ha descritto la sua vita fuori dal campo come "molto semplice". "Trascorro gran parte del mio tempo libero a casa, con la mia famiglia. Adesso aRoma sto bene, mi piace la mia vita" sottolinea il giocatore che però, in caso di mancata qualificazione della Roma alla prossima Champions League potrebbe anche essere sacrificato per questioni di bilancio. Manolas, seguito da Raiola, ha una clausola rescissoria da 36 milioni e di certo non faticherebbe a trovare una destinazione gradita nel caso in cui a Trigoria dovessero metterlo sul mercato.