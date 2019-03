Governo, Salvini: "Lega autosufficiente? Meglio in due"

MILANO, 25 MAR - "No, si sta meglio in due e non da soli. Poi si litiga, ma meglio avere quattro occhi al posto di due". Così ha risposto il vicepremier Matteo Salvini a chi gli ha chiesto se dopo le europee sogna una Lega autosufficiente. "Questo governo e questa alleanza ci sta permettendo di fare quello che per anni abbiamo sognato. Non vedo possibile alcunché di diverso", ha aggiunto. In Basilicata "i 5 Stelle hanno avuto comunque un buon risultato. Se fossi Luigi Di Maio, non mi preoccuperei", ha detto ancora il leader leghista. "Per quello che mi riguarda, si va avanti. Gli sconfitti stanno a sinistra, sono loro che governavano quella regione", ha aggiunto durante una conferenza stampa nella sede della Lega in Via Bellerio, a Milano.