Teatro: studiosi,'vero' Shakespeare era di origini siciliane

PALERMO, 25 MAR - Chi era veramente l'autore delle straordinarie opere di William Shakespeare? Una delle ipotesi fa riferimento a John Florio, figlio di Michelangelo, un erudito in esilio, scappato all'inquisizione da Messina prima di approdare a Londra. Lì nasce John e sfrutta l'immensa cultura classica del padre, e viene accolto dal conte di Southampton insieme a un giovane attore, Will di Strafford. Saranno per molti anni i protetti del potente aristocratico, abiteranno lo stesso castello e la somma è presto fatta. L'unico possibile vero autore delle meravigliose opere è John Florio. A sostenerlo sono anche tre anglisti: Corrado Panzieri, Saul Gerevini, e Giulia Harding. Il regista Stefano Reali, che condivide questa tesi, sta preparando una fiction prodotta in Spagna che narra non solo i rapporti tra Florio e Shakespeare, ma anche l'incontro tra Miguel de Cervantes e John Florio avvenuto a Messina mentre il genio spagnolo era ricoverato in ospedale dopo il ferimento nella battaglia di Lepanto.