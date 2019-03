China cup:vince Uruguay,Cannavaro ultimo

ROMA, 25 MAR - L'Uruguay ha vinto la China cup 2019, battendo in finale la Thailandia con il punteggio di 4-0. Per la 'Celeste' i gol sono stati realizzati da Vecino al 6' e Pereiro al 38' del primo tempo; da Stuani al 13' e Gomez al 43' della ripresa. Nella finale per il terzo posto la Cina guidata da Fabio Cannavaro è stata nuovamente sconfitta, sempre per 1-0, dall'Uzbekistan: ha deciso il match la rete di Shomurodov, dopo 34' di gioco.