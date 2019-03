Nardella, treno speciale per Bergamo

FIRENZE, 25 MAR - "Un treno speciale per Bergamo, andata e ritorno, per consentire ai tifosi" della Fiorentina "di poter assistere alla semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta". Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a Lady Radio. A Bergamo, a fine aprile, la squadra di Stefano Pioli si giocherà l'accesso alla finale (contro la vincente di Milan e Lazio) ed è previsto l'esodo dei tifosi viola. Quella del treno "era una richiesta - ha spiegato Nardella - che era stata avanzata anche dai tifosi e che a mio avviso può essere valutata molto positivamente anche dalle autorità di pubblica sicurezza. Ovviamente attendiamo un via libera anche da loro per poter poi procedere all'allestimento di questo treno. Siamo in contatto con il gruppo Ferrovie dello Stato per poter poi vedere con attenzione orari e modalità".