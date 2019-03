Brexit: May, non c'è il consenso per terzo voto sull'accordo

LONDRA, 25 MAR - L'accordo sulla Brexit dall'Ue raggiunto con Bruxelles non ha ancora "un consenso sufficiente" ai Comuni. Lo ha riconosciuto Theresa May nel suo statement di oggi a Westminster, impegnandosi a continuare a cercare questo consenso, ma anche a lasciare "tempo" ai deputati per discutere e votare proposte di piani B. La premier si è peraltro detta "scettica" sull'esisto positivo dei "voti indicativi" su altri progetti e annunciato l'opposizione del governo all'emendamento che mira a passare il controllo dell'iter al Parlamento.