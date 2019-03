Arte: restaurato cartone 'La scuola di Atene' di Raffaello

MILANO, 25 MAR - Dopo quattro anni di lavoro, dal 27 marzo sarà possibile vedere il risultato del restauro del Cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello conservato alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Per il più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto (misura 2,85 metri per 804 centimetri), interamente realizzato da Raffaello come disegno preparatorio, a grandezza naturale, dell'affresco 'La scuola di Atene', che decora la stanza della Segnatura in Vaticano, è stato anche studiato un nuovo allestimento, curato dall'architetto Stefano Boeri.