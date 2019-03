Basilicata:ex presidente Pittella torna in Consiglio

POTENZA, 25 MAR - L'ex Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, è stato eletto consigliere regionale. In provincia di Potenza l'ex governatore, candidato con la lista "Avanti Basilicata", a sostegno di Carlo Trerotola, ha ottenuto 8.803 voti. In Consiglio entra una sola donna: Donatella Merra (Lega) che ha ottenuto 1.995 voti. Nell'assemblea lucana non sedeva una donna dal 2010.