Gb: aereo sbaglia rotta, invece di Dusseldorf va a Edimburgo

LONDRA, 25 MAR - Clamoroso errore di rotta per un volo British Airways, decollato oggi da Londra alla volta di Duesseldorf, in Germania, e atterrato invece a Edimburgo, in Scozia, come racconta la Bbc. L'emittente cita le testimonianze di alcuni passeggeri che hanno riferito di essersi accorti dell'incredibile svarione solo quando, ad atterraggio avvenuto, dagli altoparlanti è risuonato il messaggio: "welcome to Edinburgh", 'benvenuti a Edimburgo'. Il volo era operato per conto della compagnia di bandiera britannica dalla tedesca WDL Aviation. Ma al comandante e al copilota dell'aereo, come ammesso dalla stessa British Airways, pare abbiano ricevuto mappe sbagliate, le cui coordinate sono state poi inevitabilmente inserite nel sistema di navigazione. "Ci scusiamo con i clienti per quest'intoppo nel loro viaggio e li contatteremo individualmente", si legge in un'imbarazzata dichiarazione della compagnia aerea che lascia presagire possibili gesti di riparazione oltre ai dovuti rimborsi.