Gilet gialli: Macron alla ferita, guarisca e sia più saggia

PARIGI, 25 MAR - Ancora frasi destinate a far discutere da parte del presidente francese Emmanuel Macron nei confronti dei gilet gialli. Alla manifestante di 73 anni gravemente ferita alla testa durante una carica della polizia a Nizza, ha augurato "una pronta guarigione e forse una forma di saggezza". Genevieve Legay, esponente locale dell'associazione ATTAC, è rimasta ferita sabato dopo essere entrata con altri gilet gialli nella zona vietata alle manifestazioni, a Place Garibaldi. Cadendo, ha battuto la testa riportando vari traumi cranici ed è tuttora in ospedale, mentre la sua famiglia ha presentato una denuncia. In un'intervista al quotidiano Nice-Matin, rispondendo a una domanda sulla manifestante ferita, Macron ha detto: "le auguro di ristabilirsi al più presto e di uscire dall'ospedale, ed auguro tranquillità alla sua famiglia. Ma per essere tranquilli, bisogna avere un comportamento responsabile. Quando si è fragili e ci si può far spintonare, non si va nei luoghi dichiarati vietati"