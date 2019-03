Russiagate: Casa Bianca, Trump è per pubblicazione rapporto

NEW YORK, 25 MAR - Donald Trump non ha problemi con la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Mueller. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders. ''Non ritengo che abbia nessun problema. E' una completa e totale assoluzione'' dice Sanders a NBC. I democratici chiedono a gran voce la pubblicazione dell'intero rapporto e di tutto il materiale allegato per poter fare le loro valutazioni.