Dispersi Val Grande,senza esito ricerche

VERBANIA, 25 MAR - Sono ancora senza esito le ricerche dei due escursionisti della provincia di Varese, di 30 e 35 anni, dispersi da sabato nel parco nazionale della Val Grande, a cavallo tra Ossola e Verbano. Il soccorso alpino li sta cercando da domenica mattina ma di loro non sono state trovate tracce. Le ricerche si sono addentrate in Val Grande dalla zona di Cicogna, entroterra del Lago Maggiore. In azione anche guardie forestali, militari della Finanza, vigili del fuoco e polizia provinciale.