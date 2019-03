Igor: il pm chiede l'ergastolo

BOLOGNA, 25 MAR - Al termine di una requisitoria di circa un'ora e mezza il pm Marco Forte ha concluso chiedendo il massimo della pena, cioè l'ergastolo, per Norbert Feher alias Igor il russo. Feher, serbo di 38 anni, detenuto in Spagna e collegato in videoconferenza con il tribunale di Bologna, è imputato per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri, l'1 e l'8 aprile 2017 nelle province di Bologna e Ferrara. Davanti al Gup Alberto Ziroldi, parola alle parti civili. Per la prima volta è presente in aula, a porte chiuse, Maria Sirica, vedova del barista Fabbri, difesa dall'avvocato Giorgio Bacchelli. Ci sono anche i figli della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, Francesca ed Emanuele, assistiti dall'avvocato Fabio Anselmo, e l'agente di polizia provinciale Marco Ravaglia, rimasto gravemente ferito nell'agguato mentre era di pattuglia nel Mezzano, difeso dall'avvocato Denis Lovison. L'avvocato Alberto Bova, in rappresentanza della Provincia di Ferrara, ha chiesto un risarcimento del danno di 50mila euro.