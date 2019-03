Cinema: incassi, esordio in vetta per 'A un metro da te'

ROMA, 25 MAR - Conquista la vetta 'A un metro da te' di Justin Baldoni. La commovente storia d'amore tra due ragazzi che, per diverse malattie, non possono nemmeno stare vicini è al primo posto nella classifica Cinetel del week end con 196.383 euro. Scivola così al secondo posto Capitan Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck, che in tre settimane ha guadagnato un totale di 9.125.567 euro. Esordiscono al terzo posto la commedia 'Scappo a casa' di Enrico Lando con l'irresistibile Aldo del trio milanese "Aldo, Giovanni e Giacomo" con 625.932 euro e al quarto 'Peppermint-L'angelo della vendetta' di Pierre Morel che vede una moglie, madre e cittadina modello decidere di farsi giustizia da sola quando, per un motivo poco chiaro, i killer della droga le uccidono marito e figlia, con un incasso di 455.451 euro. Slitta dal secondo al quinto posto 'Momenti di trascurabile felicità' di Daniele Luchetti con Pif che incassa 1.386.826 euro in due settimane.