Ascensore rotto,defunto resta in reparto

SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA), 25 MAR - Una persona che era ricoverata in ospedale è deceduta per l'aggravamento delle sue condizioni, nel pomeriggio di ieri, ma il suo corpo, almeno fino a stamattina, è rimasto nel reparto per l'impossibilità di trasferirlo in obitorio a causa del guasto dell'ascensore della struttura sanitaria. E' accaduto nel nosocomio di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia da tempo al centro di una serie di problemi. I vertici dell'ospedale, da quanto si è appreso, hanno contattato l'azienda che ha montato gli ascensori ma, al momento, nessun intervento è stato messo in atto per riparare il guasto. Già a dicembre scorso, il nosocomio di Serra San Bruno era stato al centro delle polemiche poiché l'ascensore era rimasto inutilizzabile per l'ultima settimana dell'anno. A gennaio, inoltre, un'altra incresciosa vicenda aveva riguardato l'insufficienza degli spazi dell'obitorio che aveva portato alla sistemazione delle bare, con all'interno i defunti, in un corridoio adiacente.