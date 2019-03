Gravina, a Torino spot per tutto calcio

ROMA, 25 MAR - "Sono entusiasta per quello che è avvenuto a Torino e per ciò che si sta costruendo intorno al movimento femminile". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato la grande partecipazione di pubblico per Juventus-Fiorentina, giocata sul terreno dello Stadium. "Finalmente alcune progettualità vengono svincolate da posizionamenti di tipo personalistico e tutto questo diventa patrimonio della federazione. Quando si ragiona con la logica che si sta costruendo qualcosa che appartiene al patrimonio della Figc la gente lo percepisce ed è partecipe - ha aggiunto - Ieri c'è stato uno spot straordinario per tutto il calcio, non solo per quello femminile". Gravina ha anche risposto a chi ha sottolineato la gratuità dei biglietti d'ingresso: "Se non c'è interesse la gente non si sposta, non c'entra la gratuità".