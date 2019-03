Malore su campo calcio, muore a 22 anni

BOLOGNA, 25 MAR - Un calciatore di 22 anni, Rogelio Maria Pizzi residente a San Giorgio di Piano, nel Bolognese, è morto ieri all'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colto da un malore durante una partita del campionato seconda categoria dilettanti. Il giovane, giocatore della Polisportiva Argelatese, dopo l'inizio del match contro la squadra X Martiri, come ricostruito dai Carabinieri, si é sentito male ed è stato subito soccorso. Il 118 lo ha trasportato all'Ospedale Maggiore ma il ragazzo è deceduto. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in serata anche sui social come quello della Lega Nazionale Dilettanti Emilia Romagna, che in un post su Facebook ha espresso vicinanza alla famiglia del 22enne, o del sindaco di Argelato, Claudia Muzic: "Sono vicina alla famiglia, alla squadra - ha scritto - e a tutti gli amici che stanno vivendo questo incubo assurdo. Non ci sono parole solo silenzio e dolore".