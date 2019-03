Euro 2020: Croazia ko in UNgheria

ROMA, 24 MAR - Dopo aver faticato all'esordio contro il modesto Azerbaigian, la Croazia vice-campione del mondo esce sconfitta dalla trasferta ungherese, sconfitta 2-1 dai padroni di casa, nel secondo turno del Gruppo E delle qualificazioni agli Europei 2020, disputato alla Groupama Arena di Budapest. Passati in vantaggio grazie a Rebic (13'), la squadra di Modric, Perisic e Rakitic si è fatta prima raggiungere e poi superare dai gol di Szalai (34') e Patkai (76'). Nel pomeriggio in campo anche la Russia che con un 4-0 in casa del Kazakistan conquista i primi tre punti del Gruppo I dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio: decidono i gol di Cheryshev (doppietta), Dzyuba e autogol di Beysebekov.