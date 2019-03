Motonautica: a Montecarlo i campioni delle F1 sull'acqua

MONTECARLO, 24 MAR - Grande serata di sport a Montecarlo alla presenza del Principe Alberto di Monaco. La UIM, la Federazione mondiale di motonautica presieduta da Raffaele Chiulli, ha premiato 60 atleti e campioni mondiali. L'evento, organizzato in collaborazione con Tianrong Sports e H2O Racing, si è svolto alla presenza di oltre 400 ospiti, anche in rappresentanza di istituzioni internazionali. "Ringrazio il principe Alberto di Monaco che ha onorato il nostro sport con il suo continuo e apprezzato supporto", ha dichiarato Chiulli. Presenti anche Nadia Comaneci, Yumilka Ruiz, Niccolò Campriani e Tegla Loroupe. Durante la serata sono stati premiati i campioni del mondo della motonautica. Lo sceicco Al Nahyan di Abu Dhabi ha ricevuto il Trofeo Stefano Casiraghi. Shaun Torrente è stato premiato come UIM Driver of the year, Stefan Arand come Junior driver of the year. L'UIM Environmental award è stato consegnato dal principe Alberto e da Raffaele Chiulli allo Yacht club de Monaco per il Monaco Solar and Energy Boat Challenge.