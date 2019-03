Roma: a Doha workshop con sponsor

ROMA, 24 MAR - Due giorni di riunioni per fare il punto della situazione sul versante commerciale. Mercoledì e giovedì i dirigenti della Roma saranno a Doha per il "Together AS Roma", un workshop organizzato dal club, a cui sono invitati i premium partner del club giallorosso. Il tavolo di lavoro, che lo scorso anno si era tenuto a Madonna di Campiglio, vedrà la presenza di Fienga, Calvo, Baldissoni e anche Totti e servirà alla Roma per illustrare le strategie e i risultati raggiunti in ambito commerciale con le varie aziende che hanno legato il proprio brand alla società di Trigoria e non solo. Una parte degli incontri previsti a Doha, quartier generale della Qatar Airways (che per l'occasione sarà rappresentata dal Ceo Al Baker), sarà dedicata all'attività di produzione dei contenuti media che negli anni è cresciuta, assieme alle numerose iniziative - anche social - che hanno contribuito ad aumentare la visibilità e il posizionamento del brand sul mercato.