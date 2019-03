Nazionale, la Juve applaude Kean

TORINO, 24 MAR - "Semplicemente orgogliosi di te": la Juventus si complimenta così, sui social, con Moise Kean, per la prestazione e il gol con la maglia della nazionale. "Esordire con gli azzurri e segnare? Fatto", scrive il club bianconero sul suo profilo ufficiale Twitter. L'attaccante bianconero è il primo Millennial a segnare per l'Italia nella vittoria per 2-0 sulla Finlandia. Con i suoi 19 anni e 23 giorni, è anche il secondo marcatore azzurro più giovane della storia dopo Bruno Nicolè, che tuttora detiene anche il record di capitano più giovane della Nazionale.